Gemellaggio con Savignac, tutto pronto per la firma domani

Dopo mesi di preparazione, domani a Premilcuore sarà firmato il gemellaggio con il comune francese di Savignac, situato nella regione della Nuova Acquitania, a sua volta gemellata con l’Emilia Romagna, distante 66 km da Bordeaux.

La firma del gemellaggio avverrà domattina alle ore 10, in piazza dei Caduti, davanti al municipio. Interverranno Ursula Valmori, sindaca di Premilcuore, Chantal Gantch e Philippe Dufour, sindaca e vicesindaco di Savignac, Joel Caurraze presidente della Federazione interregionale dei comuni di gemellaggio Francia-Italia Nuova Aquitania, Luca Santini, presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Tonino Bernabé, presidente di Romagna Acque Società delle Fonti, Centurio Frignani, segretario Aiccre-Federazione Emilia Romagna.

Oltre ai cittadini, parteciperanno anche gli alunni delle scuole dell’obbligo e la manifestazione sarà animata dalla Banda dei Carrettieri.

La sera invece, alle ore 21, nella sala Ricci del Centro visita del Parco, è in programma il concerto ‘Arte in Musica’, a cura dell’Accademia Distretto della Musica.

Spiega a tal proposito la sindaca Valmori: "Abbiamo preparato il percorso del gemellaggio, grazie ai primi contatti che ci ha fornito l’Associazione Aiccre, proseguendo i primi scambi telefonici e via mail con i ‘cugini’ d’Oltralpe. Attraverso il gemellaggio con i francesi di Savignac, i due comuni – continua òa prima cittadina – potranno sviluppare scambi culturali, fra gli alunni delle scuole ed in particolare nel settore turistico. Savignac, infatti, ha caratteristiche molto simili a Premilcuore. Entrambi hanno una popolazione di circa 700 abitanti, si trovano all’interno di parchi naturali e in un ambiente collinare e montano, con grandi potenzialità turistiche e ambientali".

Per l’occasione si parlerà anche dei preparativi in Romagna per accogliere il Tour de France. Infatti, la prima tappa Firenze-Rimini del 29 giugno transiterà anche da Premilcuore, dove già campeggiano striscioni di benvenuto nei punti salienti del passaggio dei corridori.

Quinto Cappelli