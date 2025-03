Gemellaggio musicale con la Bosnia, successo al Dragoni

La delegazione di amministratori e giovani componenti del ‘Coro Forte’ provenienti dalla città bosniaca di Donji Vakuf, con la quale la Città di Meldola ha stretto un sodalizio da oltre 30 anni grazie ai volontari della Croce Verde, sono stati protagonisti dell’evento ‘Viaggio nel tempo… sullo stesso piano’ al teatro Dragoni, che ha unito i cantanti di Cosascuola Music Academy (guidati dai docenti Gabriele Graziani e Gabriele Bertozzi), il Coro Città di Meldola, il Coro Città di Forlì e il Coro Forte di Donji Vakuf sotto la direzione del maestro Omar Brui. "Tutti uniti grazie alla musica, per ricordare il compianto Loris Venturi, ex sindaco di Meldola – ricorda il sindaco Roberto Cavallucci – socio della Croce Verde, che è stato tra i massimi promotori del gemellaggio tra le due città, prodigandosi in numerosi viaggi umanitari per portare aiuti e sostegno alla città bosniaca durante e dopo la Guerra civile, realizzando concretamente i valori della pace, dell’amicizia e della solidarietà internazionale". Cavallucci e il sindaco Selimovic hanno visitato i cimiteri di Meldola e Teodorano per commemorare Loris Venturi e Corrado Ghetti e testimoniare la profonda gratitudine per il grande contributo dato alla creazione del rapporto di amicizia tra Meldola e Donji Vakuf.

o.b.