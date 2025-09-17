Gemellaggio rinnovato: delegazione in visita da Hofbieber

Una delegazione di otto persone guidata da Regina Golbak, presidente del Comitato di gemellaggio fra il comune tedesco di Hofbieber nella regione dell’Assia orientale e i cinque comuni dell’Unione montana Acquacheta (Modigliana, Tredozio, Portico, Rocca, Dovadola), poi raggiunta anche dal sindaco del paese, Markus Röder, si è trattenuta per tre giorni a Modigliana.

Questo intenso legame nacque nel 2006 quando i cinque Comuni forlivesi sottoscrissero un ‘Patto di gemellaggio’ con la Comunità di Hofbieber, paese di oltre 6mila abitanti nella provincia di Fulda che, con i suoi 16 villaggi e nell’insieme 16mila abitanti, fa parte del Parco naturale della Rhön.

Partiti da Hofbieber venerdì, distante circa 1200 chilometri, hanno soggiornato nel borgo collinare forlivese per tre giorni, per poi ripartire domenica, dopo aver assistito a diverse manifestazioni locali: venerdì notte, infatti, si è tenuta la riuscitissima seconda edizione della Cena Itinerante promossa nell’ambito della manifestazione Sentieri Agrourbani, mentre sabato è toccato alla prima edizione del ‘Festival della cucina etnica’, organizzato e realizzato all’interno dell’Ente fiera di Forlì per volontà del presidente Valerio Roccalbegni.

"Scopo della visita – spiega il presidente modiglianese del Comitato gemellaggi dell’Unione, Giuseppe Mercatali, affiancato nell’incarico dalla referente Serena Bambi di Portico – è stato in particolare quello di far conoscere l’associazione di gemellaggio ‘Porte aperte all’Europa’, invitando le persone al tesseramento". L’operazione è stata portata avanti grazie al posizionamento di un gazebo che è stato collocato nella centralissima via Garibaldi durante il mercato ambulante del sabato mattina, quando il paese è particolarmente affollato.

L’associazione ‘Porte aperte all’Europa’ è stata istituita un anno fa sempre a fini promozionali degli stessi comuni dell’Unione, gettando in questo modo anche le basi del programma per i festeggiamenti dell’anniversario dei 20 anni di gemellaggio che si festeggerà il prossimo anno.

