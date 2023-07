Generale Figliuolo commissario alla ricostruzione, reazioni politiche e incertezza su poteri e fondi

Continuano le reazioni del mondo politico all’insediamento del generale Francesco Paolo Figliuolo quale commissario alla ricostruzione nelle zone alluvionate. "Una scelta che risponde a criteri di qualità e di professionalità necessari – sostiene Lauro Biondi, capogruppo consiliare di Forza Italia – . Il governo, quindi, ha effettuato la scelta giusta perché, siamo certi, si possa, col generale Figliuolo, lavorare con impegno, serietà e competenza".

La collaborazione col commissario di nuova nomina, prosegue la nota di Forza Italia, "ma anche col sindaco, la giunta e la stessa Regione Emilia-Romagna, è un impegno dovuto, convinti come siamo che la politica debba rivolgersi ai cittadini offrendo loro impegno, serietà e competenza. Con la nostra amministrazione e col generale Figliuolo, noi siamo fiduciosi che la nostra città possa ripartire e i nostri cittadini, debitamente sostenuti dalle agevolazioni economiche, possano tornare alla loro vita, speranzosi di un futuro più sicuro".

Intanto Marco Croatti, senatore del Movimento Cinquestelle, fa rilevare che "a una settimana dal Consiglio dei Ministri che ha designato commissario Figliuolo e a un mese e mezzo dall’alluvione, il governo non ha ancora pubblicato in Gazzetta il decreto della sua nomina come commissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna. Non è chiaro quali siano i suoi poteri e quanti fondi avrà a disposizione".

"Una situazione di gravissima incertezza – prosegue il parlamentare del M5S – proprio mentre tante aziende si trovano in ginocchio, numerose famiglie faticano ad affrontare le spese per sanificare e ristrutturare le abitazioni devastate dalle inondazioni e i comuni non possono intervenire per il ripristino di opere pubbliche danneggiate o compromesse. Fino ad ora abbiamo sentito dichiarazioni del governo sulla necessità di ‘raschiare il fondo del barile’, tutto appare improvvisato, senza una strategia o una visione. Solo ritardi e scelte vergognose".