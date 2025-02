’Generazione energia’, il progetto che fa dialogare aziende e scuole

Si svolge oggi all’Istituto tecnico Marconi di Forlì il primo incontro organizzato da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, nell’ambito del progetto ‘Generazione energia’, che ha avviato in Emilia-Romagna un percorso formativo per gli studenti. Protagonisti, in particolare, sono tre istituti superiori di Forlì, Bologna e Crevalcore.

‘Generazione energia’ mira a favorire il dialogo tra l’azienda e la scuola per collaborare e creare insieme un contesto di pieno sviluppo e consapevolezza degli studenti e delle studentesse verso il proprio futuro, nel contesto di un percorso formativo e di orientamento inquadrato come ‘alternanza scuola lavoro’. Il programma di formazione prevede incontri conoscitivi e di orientamento su Terna, sul settore elettrico e sulla sicurezza del lavoro, con il personale dell’azienda nel ruolo di docenti. Nel corso degli appuntamenti in aula vengono anche sviluppati argomenti sulla tutela dell’ambiente e sulle complesse attività di dispacciamento e conduzione svolte dal gestore della rete elettrica nazionale. Sono previsti, inoltre, incontri di approfondimento per migliorare la consapevolezza e la conoscenza delle capacità relazionali e comportamentali che caratterizzano il modo di porsi nel contesto lavorativo.

Gli Istituti sono stati individuati per soddisfare le esigenze di assunzione del Gruppo nei territori di riferimento delle scuole. Il Piano Industriale 2024-2028 di Terna, infatti, prevede nuovi importanti investimenti e progetti che saranno accompagnati anche da un considerevole aumento delle assunzioni: circa 1.400 in questi cinque anni. Il programma favorisce quindi il percorso di avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro nel settore elettrico e, soprattutto, l’accesso alle opportunità professionali che la transizione energetica offre ai giovani.

Con Generazione Energia, Terna prosegue la sua attività di sensibilizzazione e recruiting anche attraverso altre iniziative, come i ‘career day’ nelle principali università italiane, i seminari, gli stage e i tirocini in azienda, oltre a percorsi modulari di consapevolezza e autoefficacia che offrono strumenti utili per il proprio futuro professionale.