’Generazione in Comune’ torna in campo

In vista delle prossime elezioni amministrative di giugno i componenti dell’Associazione Generazione in Comune, che ha espresso per cinque anni la minoranza di centrosinistra, guidata dal capogruppo Gianni Flamigni, si sono incontrati "per fare il punto della situazione in vista della conclusione del mandato amministrativo nel Comune di Predappio e della imminente scadenza elettorale". In un comunicato "il giudizio sull’esperienza della giunta guidata da Roberto Canali risulta nettamente negativo: nessuna idea di sviluppo, zero progetti di medio-lungo periodo, immobilismo sugli investimenti, con tante occasioni perse per incapacità di visione e di intercettare i finanziamenti del Pnrr".

Così "cinque anni di nulla vanno in archivio insieme alle promesse mirabolanti delll’inizio". Segue un elenco impietoso: "L’ex casa del fascio non solo attende l’avvio dei lavori, ma è al centro di un contenzioso tra Comune e ditta affidataria; i negozi chiudono; le feste a spot hanno passato il testimone agli addobbi di Natale più tristi di sempre. La scuola materna Santa Rosa è stata chiusa e l’attuale gestione è imbarazzante, sia per i rari visitatori, sia per l’inadeguatezza degli allestimenti messi a disposizione dei validi artisti coinvolti in mostre. Predappio Alta è abbandonata, le iniziative di promozione del Sangiovese sono state azzerate, nulla di valido è stato pensato in chiave culturale, storica e di valorizzazione del territorio".

Giudizio negativo anche sul ruolo del consiglio comunale "per poche sedute, nessun valore al dibattito, scarsa considerazione del ruolo della massima assemblea civica". L’unico aspetto positivo è l’accordo con l’Università "per le attività archeologiche all’area dell’antica villa romana di Fiumana, con un laboratorio per studenti di un paio di settimane estive, anche per l’anno 2024".

Tutto questo immobilismo "non è dovuto a pandemia e alluvione", perché i comuni vicini "non hanno sprecato così questi cinque anni".

E ancora: "I componenti di Generazioni in Comune sono convinti che Predappio meriti di meglio, che è ora di progetti e di impegno. Aver lasciato solo il sindaco Canali a far fronte all’intero carico di lavoro è l’immagine simbolica del naufragio".

In conclusione: "Convinti della validità del nostro programma e dei valori di riferimento ai quali ci ispiriamo (democrazia, ambiente, innovazione, identità territoriale), siamo pronti a confrontarci con tutte le forze sociali, civiche e politiche che si batteranno per un netto cambio di rotta e per un deciso rinnovamento".