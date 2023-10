Generazione Pd. L’eletto è Valli

Si è svolta lunedì la prima riunione dell’assemblea dell’Unione Comunale del Pd di Forlì, nella quale è stato eletto all’unanimità segretario comunale di Forlì Michele Valli (foto), 27 anni, imprenditore. Valli è segretario del circolo Pd Villagrappa e dei Giovani Democratici di Forlì. Nella stessa seduta è stata eletta all’unanimità, come presidente dell’Assemblea, Loretta Prati. "Il ‘politichese’ è lontano da me – ha esordito Valli – e, come ha detto il mio predecessore alla segreteria del circolo di Villagrappa, Antonio Mambelli, in qualunque situazione l’obiettivo è sempre quello di costruire. Una delle parole chiave per me è ‘coinvolgimento’: di tutti gli iscritti, militanti, simpatizzanti, volontari delle feste, quartieri, associazioni sportive, del terzo settore e di categoria, dai lavoratori agli imprenditori, fino ai comitati, come ad esempio quello che si è costituito a seguito dell’alluvione".

La nuova segretaria del Pd forlivese, Gessica Allegni, si è voluta congratulare con Valli: "Sono certa che saprà portare energia e capacità organizzativa all’Unione comunale di Forlì. Lavoreremo insieme, come abbiamo fatto fin dal primo momento dopo un congresso che ci ha restituito un partito unito e consapevole delle sfide importanti che abbiamo di fronte. Grazie a Maria Teresa Vaccari che ha guidato il Pd comunale in anni difficili e che continuerà ad essere una risorsa".