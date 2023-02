Generosità e impegno tenace la sua lezione Le ragioni delle sue azioni nell’essere uomo

La data scelta per la rappresentazione dello spettacolo al Teatro il Piccolo ha coinciso con quella della nascita di Giorgio Perlasca, il 31 gennaio 1910, e solo qualche giorno prima c’è stata la ricorrenza della Giornata della Memoria. Perlasca, infatti, ha salvato 5.200 ebrei e ci consegna oggi una lezione importantissima di coraggio, generosità e impegno tenace nella difesa della libertà di pensiero.

Alla fine del monologo, Albertin riporta una registrazione di un’intervista rilasciata da Perlasca, in cui afferma che è solo con la conoscenza delle cose che esse si possono capire e che i giovani devono mantenere vivo il ricordo e, nel caso in cui azioni simili accadano di nuovo, devono sapersi opporre.

Finita la guerra, Perlasca torna in Italia ed è solo grazie a una coppia di ebrei ungheresi, che lui aveva salvato e che riescono a rintracciarlo, che viene resa nota la sua vicenda. In seguito a ciò, ottenne riconoscimenti in Israele e in Ungheria, ma non nel suo Paese, l’Italia, che solo tardivamente gli tributò gli onori che meritava. Era malvisto sia dai partiti di destra che da quelli di sinistra, ma anche dalla Chiesa, lui che trovava le ragioni delle sue azioni nel semplice fatto di essere uomo.