‘Genio e gioventù’ domani con Lorenzo Bovitutti

I capolavori di ieri eseguiti da giovanissime promesse della musica. L’appuntamento è domani alle 11 nella sala Sangiorgi della Fondazione Masini con il primo appuntamento della rassegna ‘Genio e gioventù’, organizzato dalla Orchestra dei Giovani Europei in collaborazione con il Comune di Forlì e con la Fondazione Masini. Nell’edizione di quest’anno è stato dato uno spazio particolare alle grandi pagine del repertorio sinfonico eseguite, però, in originali e rare trascrizioni per pianoforte.

Per questo, prima della presentazione della Sinfonia Concertante di Mozart e il concerto per violino di Ciaikovsky, è stata programmata anche una pagina particolarmente imponente della grande produzione sinfonica: la Sinfonia n. 9 in re minore di Anton Bruckner. Si tratta dell’ultima sinfonia completa del grande compositore austriaco, dedicata dall’autore nientemeno che a Dio. Scritta nel 1896, la Sinfonia n. 9 fu eseguita per la prima volta nel 1903, 6 anni dopo la morte dell’autore. Protagonista di questo originale concerto sarà il pianista Lorenzo Bovitutti, nonostante la giovane età, già molto apprezzato in Italia e all’estero e uno dei musicisti di punta dell’Orchestra dei Giovani Europei. La Manifestazione è resa possibile grazie ai contributi del Ministero della Cultura, Regione e Comune. I biglietti, del costo di 2 euro, saranno in vendita presso la Fondazione Masini prima del concerto.