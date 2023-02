Genitori in dolce attesa e coniugi inossidabili

Per Musikè Pezzi di te Ovunque hai lasciato pezzi di te tracce viventi del tuo passaggio che custodisco e mi parlano di te quando non ci sei I tuoi segni non si disperdono si mischiano si ricompongono giorno dopo giorno tessere di un rompicapo che quando si completerà renderà chiaro cosa saremo insieme o divisi in questo angolo di universo in quest’istante di tempo eterno Marco *** Per questo San Valentino il regalo più grande sarà rendermi padre di Tommaso, l’ultimo che festeggeremo in due ma sarà come averlo già qui con noi! Con tutto l’amore che ho. Buon San Valentino. Cris per Sara *** A Lucia da Daniele Potrei scegliere di perdermi nell’immensità del cielo, perdermi nella coscienza della vita perdermi nelle follie di ogni giorno ma se dovessi scegliere mi perderei nel tuo animo. *** Da Irene per Gio Tu sei il vivo della mia questione, l’occhio della mia tempesta, il centro del mio universo. Per sempre complici, complici per sempre. *** Mittente: Bellanima Destinatario: Tuttabella Come ogni momento tu sei fianco a me. Un bacio e mille carezze, perché ogni attimo ti penso L’idea che tu esisti mi conforta, Quando esci dondolante dalla tua scatola magica, i baci che vorrei spargere sul tuo corpo non potrebbero saziar il desiderio costante del mio spirito. Quello ha fame di te, sempre. *** Per Morosina San valentino n 23: mi volto indietro ed è successo tutto troppo velocemente, guardo...