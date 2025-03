’Gente di facili costumi’. Ecco Insinna al Fabbri

Dopo un’importante tournée nazionale fa tappa al teatro Diego Fabbri la divertentissima commedia ‘Gente di facili costumi’ di Nino Marino e Nino Manfredi, interpretata da Flavio Insinna e Giulia Fiume. Lo spettacolo andrà in scena stasera e domani alle 21 e in replica domenica alle 16. La rappresentazione ha calcato il palco per la prima volta nel 1988, con Nino Manfredi nei panni del protagonista. Il testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni.

"’Gente di facili costumi’ – raccontava l’artista in merito alla sua pièce – è una commedia che sviluppa, in maniera paradossale, un fondamentale problema etico. In una società come la nostra, dove tutto si avvilisce e si corrompe, che valore hanno ancora l’onestà, la dignità, il rispetto dei più profondi valori umani? Lo sport diventa sempre più truffa e violenza. Gli ideali politici difendono solo gli interessi privati. La creatività e la fantasia sono messi al servizio dell’imbonimento pubblicitario. È evidente che viviamo in una società in cui i valori più elevati vengono svenduti e liquidati, perché il bello, il buono e il vero sono asserviti all’utile".

I protagonisti dello spettacolo sono Anna, una prostituta che sogna di diventare ‘giostraia’, che rincasa tardi la notte, disordinata e rumorosa. La donna disturba l’inquilino del piano di sotto, che soffre d’insonnia. Ugo, un intellettuale che scrive per la tv e per il cinema, sogna di fare un film d’arte e avrebbe bisogno di un po’ di tranquillità per concentrarsi. La storia prende il via la notte in cui lo scrittore sale al piano di sopra per lamentarsi con la vicina chiassosa e lei, per la confusione, lascia aperto il rubinetto dell’acqua della vasca, allagando l’appartamento di lui. Ugo sarà costretto, anche a causa di uno sfratto, a trovare rifugio da Anna. Questa convivenza forzata porta a un confronto-scontro costellato di incomprensioni, ma anche a un sodalizio curioso. Tra i due nascono un turbine di disastri, malintesi e ilarità che richiamano perfettamente l’immagine dell’autore.

Lo spettacolo è diretto da Luca Manfredi, figlio dell’indimenticabile regista, le musiche sono curate da Paolo Vivaldi e i costumi da Giuseppina Maurizi. Gli attori incontreranno il pubblico al Ridotto del teatro (via dall’Aste 10) domani alle 18 (ingresso gratuito). I biglietti per lo spettacolo sono disponibili a 30 euro (platea file 1-17); 28 euro (platea file 18-25 e galleria) sul sito Vivaticket. Inoltre, sono acquistabili presso la rivendita diurna del teatro Diego Fabbri (corso Diaz 38/1) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 oppure chiamando lo 0543.26355.

Valentina Paiano