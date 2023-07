’Géométrie des arcs’ Grande classica all’arena

Questa sera alle 21 sul palco dell’arena San Domenico la prestigiosissima Orchestre Royal de Chambre de Wallonie si esibirà, sotto la direzione di Vahan Mardirossian, nello spettacolo intitolato ‘Géométrie des arcs’, nell’ambito della rassegna Emilia Romagna Festival 2023 ‘Forlì grande musica’. Il concerto della più antica orchestra da camera belga, con sede a Mons, si svolgerà con il sostegno di enti internazionali come il Governo belga, con il patrocinio dell’ambasciata Belga e in collaborazione con Festival Ljubljana, rassegna di spettacoli teatrali, concerti e danza della capitale Slovena. Il programma si apre con la produzione giovanile e irrequieta Wolfgang Amadeus Mozart: il Divertimento n. 1 in re maggiore K. 136, , una composizione singolare scritta a soli sedici anni da Mozart, che sembra tendere in parte al genere del ‘divertimento’ (ma è diverso nella forma, composta di tre soli movimenti) e in parte al quartetto (ma senza averne il tipico carattere cameristico).

Si passa poi al quartetto per archi (Quartettsatz) in do minore D. 703 di Franz Schubert: anche questo componimento è stato scritto dal compositore tedesco in giovane età, ma è ritenuto il primo precoce segno della maturità compositiva di Schubert. Si prosegue con l’Adagio per archi del celebre compositore belga Guillaume Lekeu, un brano le cui lunghe sfumature malinconiche si ritiene derivino dall’angoscia provata dall’autore per la morte dell’amico César Franck, uno dei più grandi musicisti francesi dell’Ottocento. In chiusura, il pubblico verrà trasportato magicamente nella Firenze del XIX secolo in cui Cajkovskij compose il ’Souvenir de Florence’, l’unico sestetto per archi scritto dal compositore russo, che rievoca le turbolenze emotive di un amore proibito per poi perdersi in un gioco di digressioni, prima di chiudere con crescendo burrascosi quanto improvvisi. L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, fondata nel 1958, è oggi diretta da Vahan Mardirossian e vanta collaborazioni con i più grandi musicisti al mondo, da Gidon Kremer e Ivry Gitlis e Michel Portal.

Biglietti: intero 10 euro, ridotti over 65 e fino a 25 anni 7 euro. Studenti fino a 25 anni 5 euro. Gratuito fino a 10 anni.

Sofia Nardi