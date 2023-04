Geopolitica, conferenza domani del senatore Casini E congresso per l’associazione

’L’Italia nel Mare Nostrum: riflessioni di geopolitica sul Mediterraneo’ è il titolo della lectio magistralis che il senatore Pier Ferdinando Casini terrà domattina alle 11.30 nella sede di Confartigianato, in viale Oriani 1. Per inaugurare il mandato, il nuovo gruppo dirigente dell’associazione ha scelto di avviare una riflessione di spessore sul futuro dell’Italia. Non un respiro prettamente locale, ma una visione ampia, nella consapevolezza che oggi i confini sono sempre più labili e il mondo è sempre più interconnesso. Le distanze paiono azzerate e ciò che succede dall’altro capo del mondo ha inevitabili ripercussioni sull’economia, a tutti i livelli.

Sempre domani si svolgerà infatti il congresso, che concluderà il percorso di rinnovo delle cariche elettive di Confartigianato Forlì, avviato a inizio marzo. Con l’elezione, da parte dell’assemblea, del nuovo presidente dell’associazione, verrà inserito anche l’ultimo tassello nello scacchiere degli incarichi dirigenziali.