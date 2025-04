Gestione dei rifiuti ed economia circolare. Incontro con Carlotta Bargossi di Arpae

Oggi alle 18 in via Valverde 15 (sala al piano terra ’Otello Gavelli’) si terrà l’incontro dal titolo ’Il bidone circolare’, sul tema della gestione dei rifiuti. Carlotta Bargossi laureata in chimica, dell’Arpae Emilia-Romagna, Servizio territoriale di Forlì-Cesena, Unità di coordinamento di emissione in atmosfera parlerà di come l’economia circolare miri a "mantenere per un tempo ottimale il valore dei materiali e dell’energia utilizzati nei prodotti nella catena del valore, riducendo così al minimo i rifiuti".