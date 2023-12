Gestione dei rifiuti sotto accusa a Castrocaro

Tre nuove interrogazioni del gruppo consigliare di minoranza ‘Insieme per crescere’ sono state depositate negli uffici municipali di Castrocaro Terme e Terra del Sole. I tre consiglieri Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza chiedono alla Giunta una risposta scritta su temi quali la gestione dei rifiuti, la costruzione della casa della salute e il festival Voci Nuove. In primis, i riflettori si accendono su Alea. "Il servizio è obiettivamente molto caro, soprattutto quello aziendale – scrivono i tre, ricordando come i vertici della società in house, recentemente cambiati, siano espressione perlopiù della maggioranza di centrodestra –: basti pensare che molte aziende locali sono tornate in Hera al fine di smaltire i propri rifiuti industriali".

Il gruppo d’opposizione evidenzia inoltre un problema in merito al ritiro del secco. "A detta di molti cittadini vengono conteggiati più svuotamenti di quelli realmente effettuati nell’anno. Alcuni operatori Alea hanno ipotizzato che vi sia un errore nel transponder di lettura dei codici, con grave nocumento per i cittadini che così non vengono premiati per il proprio virtuosismo e vengono inutilmente penalizzati con bollette spropositate". Altra perplessità riguarda la gestione delle foglie nel periodo autunnale "sia per la pulizia delle strade che per la gestione privata delle foglie pubbliche". Sulla base di queste premesse, ‘Insieme per crescere’ chiede all’Amministrazione comunale se intenda attivarsi "per migliorare il servizio", diminuire le quote "soprattutto quelle dovute da imprenditori e aziede locali", "verificare eventuali errori di lettura dei transponder con conseguente ristoro di quote non dovute da parte dei cittadini", e infine "rendere chiari e visibili i dati locali di riciclo, l’iter di recupero, e quelli sul materiale non riciclato conferito nell’inceneritore forlivese". Chiarimenti vengono richiesti anche sullo stato dell’arte della casa della salute, inserita nell’apposito piano regionale e già finanziata con fondi Pnrr grazie a "un lavoro intenso e a una stretta collaborazione" tra l’Amministrazione Tonellato e Ausl Romagna.

"Lo scorso mese di agosto l’Ausl ha garantito che non vi erano ritardi e che l’intervento prevede la realizzazione di uno stralcio funzionale, mentre per il completamento della struttura si stava attendendo il reperimento di altri fondi da parte della Regione" scrive la triade di minoranza, che solleva dubbi sul futuro. "Il progetto esecutivo doveva essere consegnato entro agosto e l’inizio dei lavori era previsto per l’autunno 2023". Infine, il Festival: a tre mesi dallo svolgimento, ‘Insieme per crescere’ chiede all’Amministrazione comunale se "sia in possesso e intenda condividere i dati concreti e reali di engagement, visibilità, ritorno della manifestazione", se il concorso canoro andrà in onda in qualche canale televisivo e se proseguano i rapporti con il festival di Sanremo per riportare i vincitori di Castrocaro sul palco del teatro Ariston. Il sindaco Francesco Billi si riserva di controbattere punto su punto nelle forme istituzionali previste.

"Al di là delle premesse politiche piuttosto strumentali delle interrogazioni, si provvederà nei tempi dovuti a fornire una risposta puntuale e oggettiva in merito a problematiche complesse per le quali l’amministrazione si sta adoperando da inizio mandato e che richiedono un impegno notevole anche per l’eredità non facile ricevuta nel 2022".

Francesca Miccoli