"Gestite in un anno 10mila richieste"

La Regione Emilia-Romagna ha istituito nel 2015 l’Agenzia regionale per il lavoro che ha assunto le competenze delle Province nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità in materia di servizi per il lavoro. Nel territorio provinciale operano tre Centri per l’impiego, corrispondenti ai 3 distretti socio-sanitari: Forlì, Cesena e Savignano sul Rubicone, con una sede decentrata a Cesenatico.

"Le dichiarazioni di disponibilità al lavoro gestite nel periodo 202122 –spiega Jader Dardi, sindaco di Modigliana e delegato alle politiche per lo sviluppo economico e la relazione con le parti sociali – sono state 10.054 di cui quasi la metà (4.795) gestite dal Centro per l’impiego di Forlì. Dal luglio 2022 è stato avviato, inoltre, il programma Gol, finanziato dal Pnrr

a livello nazionale, che mira a garantire un’offerta lavorativa per tutta la platea dei possibili beneficiari".

I Centri hanno preso in carico finora 4.734 persone,

di cui poco meno della metà (2.032) a Forlì. Nel periodo 202122 e nei primi mesi del 2023, sono stati 21.468 i programmi individuali attivati, di cui 9.959 a Forlì. Tra gli utenti, ci sono anche benificiari del Reddito di cittadinanza pari a 2.553 nel periodo 202122 e primi mesi del 2023, di cui oltre la metà (1.499) iscritti a Forlì. Un target privilegiato è costituito dalle persone fragili e vulnerabili, per le quali vengono individuati percorsi di inserimento socio-lavorativo: dal 2021 ad oggi ne sono state prese in carico 468, di cui 240 di competenza di Forlì. Infine, il Centro offre servizi anche per le imprese alla ricerca di personale attraverso il portale ’Lavoro per te’: sono state gestite, ad oggi, 1.840 richieste di figure professionali per l’attività di incrocio domanda e offerta tra il 2021 e il 2022, di cui 619 del territorio forlivese.