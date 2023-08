Gesto simbolico: oggi il municipio resterà aperto

Un gesto simbolico per tenere accesi i riflettori sull’evento epocale che tre mesi fa ha funestato la Romagna. Il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi (nella foto), ha deciso di aprire il municipio nella mattinata di oggi, giorno tradizionalmente consacrato alle vacanze: dalle 9 alle 13 il primo cittadino sarà in ufficio in segno di vicinanza e disponibilità verso i concittadini che hanno subito danni e verso l’intera comunità. "Quello del 2023 non sarà un Ferragosto come tanti altri - la premessa di Billi -. L’apertura del municipio a Ferragosto intende evidenziare la delicatezza di questo periodo e la necessità di mantenere alta l’attenzione sui temi che riguardano la ripresa del nostro territorio, in particolare il futuro dei Comuni piccoli e medio piccoli dell’entroterra".

Un richiamo al passato che prelude a uno sguardo al futuro. "Sappiamo che ci aspettano ancora mesi di lavoro straordinario e che dovremo essere lungimiranti valutando risposte infrastrutturali importanti, ad esempio sul governo delle acque per gestire fenomeni come le precipitazioni intense e i periodi di siccità - prosegue il sindaco -: un argomento sul quale la nostra amministrazione aveva iniziato a ragionare insieme ai coltivatori locali, riconoscendo la necessità di salvaguardare il nostro settore agricolo, una ricchezza dalla quale non possiamo prescindere". Ribadendo la piena disponibilità nei confronti dei concittadini, la fascia tricolore rivolge un sentito ringraziamento alle amministrazioni dimostratesi solidali e generose "in questa complicata fase, come il Comune gemellato di Prachatice, in Repubblica Ceca, il Comune di Rivoli, per il personale di supporto, e quello di Caprino Veronese, per le iniziative a nostro sostegno. Grazie di cuore e buon Ferragosto a tutti".

Francesca Miccoli