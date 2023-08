"Gestori sfrattati dal Grand Hotel Ora attivare gli ammortizzatori"

Il giudice ha deciso di sfrattare Allegroitalia dalla gestione delle Terme della Fratta. La sentenza era attesa da alcune settimane, considerando che Allegroitalia, che gestiva la struttura in attesa della vendita di questa all’asta, non aveva proceduto a pagare per intero l’ultimo stipendio di maggio e l’affitto della stessa struttura. Lo segnalano con una nota le organizzazioni sindacali territoriali, che ora hanno chiesto la convocazione immediata del tavolo attivo Provincia. "Abbiamo deciso di scrivere direttamente al giudice delegato, responsabile delle procedure concorsuali per il Tribunale di Forlì, Barbara Vacca - si legge in una nota stampa delle organizzazioni sindacali - per portare alla sua attenzione le nostre motivazioni sull’importanza di procedere all’attivazione degli ammortizzatori sociali".

L’urgenza è data dal fatto che la cassa integrazione per alluvione, a cui potevano accedere i 30 dipendenti della struttura, decade con il decadere di Allegroitalia. I dipendenti a questo punto tornano in capo alla ditta che si trova in procedura concorsuale, per la quale però non erano stati attivati gli ammortizzatori sociali, per esempio la cassa integrazione per alluvione. Le Terme della Fratta, infatti, sono state invase dall’acqua lo scorso 16 maggio e risultano ancora alluvionate con ingenti lavori da svolgere e, quindi, chiuse.

Matteo Bondi