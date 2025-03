"Gettiamo un seme nelle scuole"

"Fare volontariato è contagioso, nel senso più bello del termine: una volta che inizi, cambia il tuo modo di vedere le cose e più ti metti in gioco, più ti arricchisci". Ne è convinto Claudio Lelli, 68 anni, ex insegnante di scuola superiore oggi in pensione, donatore dal 1981 è arrivato a festeggiare le 100 donazioni. È stato presidente Avis dal 2002 al 2009 e poi consigliere uscente alle recenti elezioni, negli ultimi anni si dedica a diffondere la mission nelle scuole insieme ad alcune infermiere volontarie. "Cerchiamo di informare i giovani sulla bellezza del dono. Gettiamo un ‘semino’ che speriamo un giorno porti i suoi frutti. Finora le risposte sono state molto positive".