Ghiaia per le strade vicinali: aperti i termini delle domande

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha aperto i termini per inoltrare domanda di concessione di ghiaia per la manutenzione delle strade vicinali d’uso pubblico, strade private e agrarie. Le istanze devono essere presentate su appositi moduli che possono essere ritirati all’ufficio lavori pubblici del municipio oppure scaricati dal sito www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it alla sezione notizie - bandi avvisi. Il termine ultimo per presentare domanda è l’11 dicembre 2023.

Non saranno ammesse al contributo le domande relative a strade già beneficiarie, a quelle chiuse al traffico da sbarre o segnali di divieto di accesso e alle strade prive di idoneo fondo stradale che ne consenta la percorribilità. Nell’attribuzione si darà priorità alle vie che servano residenze principali e a quelle che non siano oggetto di interventi di manutenzione da parte di consorzi di bonifica in forza di convenzione fra enti.

L’erogazione sarà inoltre commisurata all’importanza della strada e all’uso a cui è destinata; il quantitativo di ghiaia verrà definito dal personale dell’ufficio tecnico comunale previo sopralluogo; resteranno a carico dei proprietari il ritiro del materiale presso il fornitore aggiudicatario, la posa dei materiali forniti, la pulizia dei fossi, lo sfalcio delle banchine, il ripristino degli scoli forestali.

Sarà facoltà del Comune eseguire opportune verifiche sia sull’uso del materiale consegnato sia sulla successiva manutenzione da parte dei proprietari delle strade oggetto d’intervento.