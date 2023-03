Già 30mila prenotazioni Cresce l’attesa: ogni giorno 800 futuri visitatori in più

L’attesa è palpabile per ammirare ’L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968’. Sono già circa trentamila le prenotazioni arrivate e viaggiano a un ritmo crescente: dalle 200-300 al giorno di qualche settimana fa alle attuali 700-800 giornaliere, una tendenza che potrebbe persino crescere nei prossimi giorni, quando tutti i media – Sky Arte manderà in onda uno speciale il 14 aprile, in prima serata – avranno parlato della ’vernice’ dell’esposizione.

La mostra resterà aperta fino al 2 luglio, dal lunedì al venerdì 9.30-19, sabato domenica e festivi 9.30-20 (la biglietteria chiude un’ora prima). I biglietti, che comprendono le radioguide, costano 14 euro, 12 il ridotto (per gruppi superiori a 15 persone, minori di 18 e maggiori di 65 anni, universitari con tesserino). Il ticket è invece di soli 5 euro per scolaresche delle elementari e medie, bambini dai 6 ai 14 anni. C’è anche un biglietto speciale cosiddetto ‘aperto’, a 15 euro: visiti la mostra quando vuoi, senza date, e puoi regalarlo a chi desideri. Lo speciale ‘famiglia’ viene 28, valido per due adulti e fino a tre under 14. Gratis i bambini fino ai 6 anni. Il tagliando consente anche la visita alle collezioni civiche permanenti del San Domenico ed entro i due giorni successivi anche al museo civico di Palazzo Romagnoli (via Albicini 12).

Il servizio di audioguide è disponibile anche in versione virtuale, da utilizzare tramite apposita App, che andrà scaricata sul proprio smartphone il giorno stesso della visita alla mostra. Sono già previste alcune visite guidate ad aggregazione libera: tutti i giovedì alle 16.20 a partire dal 6 aprile, nella settimana che porta a Pasqua; si pagano 5 euro oltre al costo del biglietto.

Info e prenotazioni: 0543.36217; [email protected]; www.mostremuseisandomenico.it