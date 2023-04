Già pronti i temi e l’anteprima in attesa degli eventi di giugno

Ci sono già i temi ed è pronta anche l’anteprima. Le tre parole chiave che guideranno la terza edizione del festival ‘Caterina Sforza da Forlì - L’anticonformista’ sono: generare, amministrare, rispettare. Promossa e coprodotta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, la kermesse è stata affidata ancora una volta alla direzione artistica di Eleonora Mazzoni e prenderà il via con il consueto assaggio il 14 e 21 aprile e poi ancora il 3 e il 10 maggio.

Entrando nello specifico, il 14 aprile alle 10.30 a palazzo Romagnoli si parlerà di ‘Gracia Nasi: storia di erranza e resilienza agli albori dell’Età moderna’, di Maria Giuseppina Muzzarelli. Il 21 aprile, sempre alle 10.30, ma alla Fabbrica delle Candele, ecco ‘Ecologia della felicità’, di Stefano Bartolini. Si continua il 3 maggio alle 18 alla Fabbrica delle Candele con ‘Agnese, Beatrice e Parisina: tre donne del Medioevo’ di Elisabeth Crouzet – Pavan per concludere il 10 maggio alle 18 ancora alla Fabbrica delle Candele con ‘Annalena’, il nuovo libro di Annalena Benini ispirato alla missionaria Annalena Tonelli. A sostenere l’anteprima è Makros, azienda ferrarese nota nel mondo per il brevetto Blockfire, che produce sistemi di archiviazione per la protezione e la conservazione dei beni culturali contro fuoco, acqua, batteri.

Ma è con le serate del 15, 16 e 17 giugno che, nella cornice dell’arena San Domenico, si entrerà nel vivo della terza edizione del festival. "Un evento popolare, aperto a tutti, che nell’arco di tre serate affronterà con stili e forme differenti tre doti innate della Signora di Forlì: generare, amministrare, rispettare – così parla Eleonora Mazzoni –.Tre volti di una stessa donna che ci aiuteranno a capirne il rapporto con la società dell’epoca e l’evoluzione nelle sfide moderne".

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Informazioni e prenotazioni www.festivalcaterinaforli.it ; [email protected] - 333 4054231