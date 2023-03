Già quattromila visitatori a Ridracoli. E oggi c’è la navetta

La tracimazione della diga di Ridracoli, dopo oltre una settimana, attira ancora tanti visitatori: ieri sono state circa mille le persone che hanno pagato il biglietto d’ingresso per arrivare al coronamento del ‘Gigante d’acqua della Romagna’ ad ammirare la cascata sul Bidente resa ancora più spettacolare dal vento che da giorni soffia sull’Appennino.

Da lunedì a venerdì, secondo le stime degli operatori di Atlantide che gestiscono i servizi turistici, nonostante i cancelli chiusi, 150 persone al giorno hanno utilizzato la rete sentieristica del Parco nazionale per arrivare a piedi o in bici alla diga ad ammirare il paesaggio e la tracimazione. In totale 1.800 persone circa che unite alle 2.200 di domenica scorsa portano il primo dato complessivo a 4.000 visitatori.

Inoltre proprio oggi, a differenza di quanto annunciato in precedenza, per evitare ingorghi per accedere alla diga sarà attivo anche il servizio di bus navetta dal parcheggio della biglietteria al coronamento. Le auto con pass disabili e le moto potranno raggiungere i parcheggi vicini alla diga, mentre è utile che i gruppi che arrivano con pullman lo comunichino prima per evitare problemi alla circolazione e alla sosta.

La stagione sta per entrare nel vivo: il battello elettrico entrerà in funzione domenica 26 marzo con partenze ogni ora dalle 10 alle 17 (eccetto che alle 13) e sempre nella stessa domenica sono in calendario escursioni in mountain bike ed e-bike (ovvero la bici elettrica) in collaborazione con Outdoor Romagna Asd. Biglietto ingresso intero 5 euro, ridotti 4 euro, omaggio per i residenti dei comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia, nonché per disabili e accompagnatori (info: 0543.917912). Nella zona ci sono almeno quattro punti di ristoro: il chiosco ‘La terrazza sul lago’, Il Molino, Il Palazzo e la Vera Romagna. È possibile monitoriare la diga in diretta streaming su YouTube all’indirizzo https:bit.ly3T7FwWa

o. b.