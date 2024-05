Giancane e Zerocalcare a luglio a Santa Sofia

Arrivano a Santa Sofia il cantautore Giancane e il fumettista Zerocalcare in un live disegnato, in calendario sabato 6 luglio alle 19,30 in località Brusatopa nel Parco fluviale di Santa Sofia. L’appuntamento è organizzato dal Comune, Unione Europea, Ministero della Cultura, da Retropop Live e Locusta Booking. I biglietti sono disponibili in prevendita già da ieri collegandosi alle 12 dal link: https://www.ticketone.it/.../zerocalcare-giancane.../e presso i punti vendita autorizzati TicketOne.

Sul palco di ’Acieloaperto’, Giancane e Zerocalcare si esibiranno in uno spettacolo unico in cui i due rivestono i rispettivi ruoli, quello di musicista e quello di fumettista: Giancane suona, Zerocalcare disegna. Il luogo del concerto si raggiunge a piedi, percorrendo il sentiero lungo il fiume Bidente all’interno del parco fluviale di Santa Sofia.

"Nato come progetto di integrazione tra arte e paesaggio – precisano gli organizzatori –, il percorso del parco si snoda lungo la riva sinistra del fiume Bidente in località Santa Sofia per circa 2 km, dialogando a stretto contatto con l’elemento naturale circostante. L’area ospita una collezione di sculture e opere d’arte all’aria aperta; l’ultima, in ordine d’arrivo, è l’opera del celebre scultore Arnaldo Pomodoro ‘Cono tronco 1972’. Un vero e proprio museo a cielo aperto che negli anni scorsi ha già ospitato migliaia di spettatori in occasione dei concerti di Brunori Sas e i Fat Freddy’s Drop".

L’itinerario, da percorrere rigorosamente a piedi, parte dal parco della Resistenza, nel centro del paese, per poi proseguire fino a località Brusatopa, luogo dove si terrà il concerto. Per informazioni: info@acieloaperto.it – 339.2140806 - www.acieloaperto.it

o. b.