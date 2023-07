Forlì, Gianluca Pini scarcerato: l’ex deputato va ai domiciliari

Forlì, 7 luglio 2023 – Gianluca Pini torna casa, a Forlì, nell’abitazione in cui ufficialmente risiede coi genitori. Scarcerato, dopo 16 giorni di cella nel penitenziario di Ravenna. Così ha deciso il Tribunale del Riesame di Bologna, in doppia seduta, ma con le medesime conclusioni: le ordinanze di custodia in carcere eseguite il 22 giugno scorso ed emesse sia dal giudice di Forlì sia da quello di Bologna – per le indagini relative a una presunta truffa da oltre 6 milioni di euro su un flusso di cargo di mascherine dalla Cina in tempo di covid – sono state ieri riformate dalle toghe di Riesame, anche se non si sa ancora quali siano, nei dettagli, i termini della decisione, visto che le motivazioni delle due deliberazioni arriveranno tra 45 giorni.

Sta di fatto che l’ex leader del Carroccio romagnolo, quello targato Umberto Bossi, va ai domiciliari, "con divieto di comunicare con persone diverse dai genitori conviventi": questo l’enunciato delle disposizioni – identico in entrambi i casi – firmate dal collegio del Tribunale del Riesame di Bologna sul ricorso presentato dall’avvocato di Pini, Carlo Nannini, sul caso dell’ipotizzata maxi truffa sulle mascherine made in China; un torrente investigativo a doppio scorrimento; il primo è quello innescato dalla procura di Forlì (pm Laura Brunelli), in cui Pini risulta il principale indagato, con svariati capi d’imputazione e reati che vanno dalla truffa aggravata e continuata alla corruzione, dal falso alla ricettazione fino alla frode in commercio. Sul fronte dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, l’ex parlamentare leghista era invece finito nel magma d’un dossier accusatorio il cui pilone di sostegno è un presunto ciclopico traffico internazionale di droga in cui è precipitato un amico di Pini, Gianluca Fiore, autotrasportatore 46enne forlivese; nell’ottica accusatoria, Fiore avrebbe finanziato surrettiziamente le attività imprenditoriali di Pini, a loro volta ritenute illegali, con il ricavato del narcotraffico. Pini però con la droga non c’entra nulla. In questo filone è indagato per aver influenzato le carriere d’un poliziotto della questura di Forlì e di un carabiniere di Ravenna, e avere ottenuto da loro in cambio accessi abusivi al sistema informatico del ministero.

Difficile dire ora – senza motivazioni – se i magistrati del Riesame abbiano attenuato la custodia di Pini – ora imprenditore nel ramo della ristorazione e dell’import-export internazionale di caffè – basandosi più sulle mere esigenze cautelari o invece più sul gravame indiziario delle due inchieste gemelle. La questione non è di poco conto per la tenuta, ai fini processuali, della doppia indagine; ma al momento ciò che più conta per Pini è che si siano spalancate le porte del carcere.

Torna libero invece l’amico d’infanzia di Pini, Gianluca Prati (era ai domiciliari), forlivese, dirigente al magazzino Ausl di Pievesestina di Cesena, che secondo la procura di Forlì avrebbe aiutato l’ex onorevole a taroccare la conformità delle mascherine. Nel caso di Prati – difeso dagli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone – l’ordinanza è stata annullata dal Riesame. Stessa sorte per Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, arrestato per corruzione. Ma anche qui resta da capire se i giudici abbiano deciso sulle esigenze cautelari o sul reale quadro indiziario.

Maurizio Burnacci