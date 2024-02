Giapponesi alla scoperta di ’Ciclope’

Mentre è in corso a Bologna uno scambio di relazioni internazionali fra la Regione Emilia-Romagna, guidata dal governatore Stefano Bonaccini, e una delegazione di 40 giapponesi della Prefettura di Ibaraki, guidata dal governatore Kazuhiko Oigawa, "per rafforzare la collaborazione verso nuove prospettive di sviluppo tecnologico", tre tecnici giapponesi sono arrivati a Predappio.

Qui hanno visitato giovedì 8 febbraio il Tecnopolo di Forlì, presso il laboratorio Ciclope, l’imponente galleria del vento, unica al mondo, parte integrante del Ciri Aerospace dell’università di Bologna. La visita, inserita in una più ampia collaborazione fra le due Regioni, nell’ambito dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, è la logica conseguenza della partecipazione lo scorso 12 dicembre di una delegazione italiana, di cui il Tecnopolo di Forlì-Cesena ha fatto parte, in occasione dell’Italian National Space Day di Tokyo. La delegazione giapponese, accompagnata da alcuni esponenti della Regione è stata accolta a Predappio dai professori Paolo Tortora (direttore del Ciri Aerospace) e Gabriele Bellani (referente del Laboratorio Ciclope). Bellani ha illustrato il contesto storico del sito in cui insiste il Laboratorio Ciclope, dai tempi della gloriosa azienda aeronautica Caproni, creata per volere di Benito Mussolini, che negli anni ’30 assicurava lavoro a circa 1400 addetti, fino alla sua chiusura nel 1944 e alla successiva decadenza, interrotta 15 anni fa, quando le gallerie furono recuperate per fare spazio appunto al Laboratorio.

"Ciclope – ha spiegato Bellani – rappresenta un’eccellenza a livello mondiale per le misurazione dei flussi turbolenti a contatto con le superfici, specie nell’ambito aeronautico, dove tali studi sono fondamentali, per esempio, per l’ottimizzazione dei consumi dei velivoli". I tecnici giapponesi hanno avuto la possibilità di visitare i due tunnel, di cui è composto l’intero impianto e di comprendere come avvengono le misurazioni ad alta risoluzione, che si possono ottenere grazie alla lunghezza del cosiddetto "tubo lungo" (Long Piper), componente principale dell’intero laboratorio. Poi Paolo Tortora ha spiegato le principali attività di ricerca del Ciri Aerospace (parte integrante del Tecnopolo di Forlì), che vengono svolte nei laboratori di Forlì, nei pressi dello scalo aeroportuale, con riferimento agli ambiti di ricerca attivi, quali meccanica dei materiali, progettazione aeronautica avanzata, scienza dello spazio, astronautica e sistemi spaziali, telerilevamento e tecnologie Gnss e sistemi di comunicazione.

"La visita della delegazione giapponese – concludono gli organizzatori – rafforzerà le collaborazioni nell’ambito delle attività aeronautiche e spaziali delle due Regioni".