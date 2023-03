Giardini, ancora pulizie "Busto da restaurare"

Le transenne sono state rimosse a metà febbraio, al termine di lavori di riqualificazione da 850mila euro e oggi i giardini di piazzale della Vittoria sono tornati al loro antico splendore. O quasi. All’appello, oltre alla grande fontana centrale che tornerà a riempirsi d’acqua entro la fine di marzo, manca ancora il busto di Giuseppe Gaudenzi, posizionato proprio di fronte al cancello di accesso principale, tra i grandi viali alberati dell’antico parco all’italiana. La superficie del marmo, infatti, risulta ad oggi coperta da una spessa patina di smog che rende quasi illeggibili i tratti austeri del politico forlivese. Una mancanza che sarà presto colmata: "I restauri partiranno ufficialmente domani e si protrarranno per qualche giorno – assicura l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani –. Consisteranno essenzialmente in un’opera accurata di pulizia che riporterà il busto alla tinta originale". Ovvero bianca, perfettamente in linea con il colore che ha dato il nome al ‘miglio bianco’, il quartiere razionalista – ricco di paramenti in granito e travertino chiaro – che dalla stazione arriva proprio fino a piazzale della Vittoria e che l’amministrazione punta a candidare presto a patrimonio Unesco.

Ma chi era Giuseppe Gaudenzi? Nato nel 1872, fu il sindaco al quale i fascisti forlivesi imposero di rassegnare le dimissioni il 30 ottobre 1922. All’indomani della marcia su Roma fecero irruzione in municipio e lo costrinsero a sciogliere immediatamente la giunta. Fu lui l’ultimo primo cittadino eletto con votazioni democratiche prima dell’avvento della dittatura. Non solo: Giuseppe Gaudenzi fu un convinto Repubblicano (dal 1895 al 1899 fu segretario di partito), e deputato forlivese per ben tre mandati. Gaudenzi, come si può leggere sul piedistallo del busto a lui dedicato, fu anche giornalista: nel 1890 fondò a Forlì ‘La Romagna’ che diresse fino al 1893, mentre nel 1894 fondò ‘Il Pensiero Romagnolo’ di cui fu direttore per oltre 17 anni. Sebbene le condizioni del marmo posto nei giardini pubblici sembrino indicare il contrario, per risalire alle ultime operazioni di pulitura del busto non occorre andare troppo indietro nel tempo: i restauratori si erano già messi all’opera nel 2012, ma la posizione dell’opera, ad appena pochi metri dall’intenso traffico di piazzale della Vittoria, lo espongono a un rapido deterioramento che richiede interventi particolarmente assidui.

Sofia Nardi