Giardini della Resistenza "Torneranno laghetto e animali"

Oltre al parco urbano, c’è un’altra area che sta molto a cuore ai forlivesi. Dopo il recupero dei Giardini Pubblici di piazzale della Vittoria, già presentati alla cittadinanza, un punto in particolare sta destando curiosità: si trova oltre la collinetta, in direzione di viale Spazzoli, dove l’area verde assume la nominazione di Parco della Resistenza. Si tratta del laghetto. Da settimane è stato prosciugato e gli animali allontanati. "L’ultima manutenzione importante risaliva al 1965 – spiega l’assessore –. Qualche intervento era stato fatto da questa amministrazione, ma mai una ristrutturazione completa. Il fondo aveva delle perdite importanti e bisognava continuamente rifornirlo di acqua. È stato ripulito dai fanghi e dalle alghe. Gli animali, i pesci, le tartarughe, i germani e le anatre sono stati presi in carico da alcune associazioni animaliste".

"Bisogna tenere conto che molti di quegli animali non sono stanziali – interviene Laghi –: quando c’è un problema si spostano autonomamente". Il 18 settembre partirà il secondo lotto dei lavori che consistono "nell’impermeabilizzazione del fondo del lago, la sistemazione dell’impianto di adduzione idrica e di ossigenazione", spiega Petetta. Quando sarà possibile vedere il laghetto tornare all’antico splendore, popolato da animali? "Da contratto, i lavori, a partire da settembre, dovranno avere una durata di tre mesi – conclude l’assessore –. Ma sono ottimista e penso che già in due mesi saranno completati".

pa. ma.