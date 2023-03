Giardini pubblici, piace l’intervento soft

di Paola Mauti A lavori quasi completati, ha riaperto al pubblico poche settimane fa la parte storica del parco della Resistenza, ovvero gli amati giardini pubblici dei forlivesi, chiusi per lavori di riqualificazione per oltre un anno. Una ristrutturazione, che a giudizio dei primi avventori, non ha avuto un grande impatto, limitandosi semplicemente a migliorare l’esistente. Ma è proprio questo che alcuni sembrano apprezzare. Rifatto il camminamento interno, piantumate le aiuole centrali, ristrutturati i bagni, potati alberi e ripuliti i confini, predisposti la nuova illuminazione e l’impianto di sorveglianza, che renderanno possibile l’apertura al pubblico anche nelle ore serali, adesso le transenne, che indicano che ci sono ancora lavori in corso, sono ormai confinate nella parte ottocentesca, con le due fontane gemelle laterali, il passaggio e le murature verso il belvedere, con la fontana centrale e la predisposizione del labirinto. Sono tutte aree sottoposte a restauro conservativo a cura della ditta Materia Restaura e che, promette il titolare Giorgio Garzaniti, saranno riaperte al pubblico entro due mesi. "Dove adesso c’è la salita verso il belvedere, prima c’era una scalinata – spiega Garzaniti –, ed è un’area, abbandonata per decenni, che sappiamo risalire al 1831". Due studenti sono seduti nella parte erbosa laterale del parco,...