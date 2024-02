Giardiniere con esperienza per associazione sportiva

Associazione sportiva dilettantistica cerca un giardiniere che si occupi di manutenzione di tappeti erbosi, alberature, impianto irriguo, uso del trattore e di tutti i macchinari, anche di grandi dimensioni per la manutenzione del verde. Sono richiesti patente B e comprensione di base dei sistemi di regolazione delle centraline di irrigazione. Graditi esperienza nella cura del verde e dei macchinari manutentivi, diploma professionale in ambito tecnico o agronomico, capacità di utilizzo del trattore agricolo o macchina movimento terra, possesso di mezzo proprio, buona manualità, capacità di gestire il proprio tempo, autonomia decisionale e buona comunicazione con l’ambiente lavorativo. Si offre contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno (6 giorni settimana da 6 ore e 40 minuti. Orario di inizio variabile con la stagione (indicativamente fra le 7 e le 9, con un’ora di pausa per il pranzo). Giorni di riposo sabato e domenica. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te

o sull’App Lavoro per Te entro l’8 febbraio.