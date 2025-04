Giardino di Valbonella, visita guidata per famiglie sugli anfibi

Si parlerà di anfibi domani al Giardino botanico di Valbonella che, lo ricordiamo, si raggiunge da Corniolo dopo aver percorso 2 chilometri lungo via della Foresta. Il ritrovo per la visita guidata dedicata agli anfibi che popolano il laghetto e lo stagno dell’area, adatta a tutta la famiglia, è alle ore 15. Cosa vuol dire la parola anfibio? Che differenza c’è fra un tritone e una salamandra? Pensate che il rospo sia il marito della rana? Questi alcuni dei quesiti che troveranno risposta.

Un’occasione unica per scoprire qualcosa in più su questi animali poco conosciuti, dall’aspetto bizzarro, e sull’ambiente in cui vivono. L’evento si tiene in collaborazione con Paolo Laghi, curatore del Giardino Botanico. Iniziativa gratuita, ma prenotazione obbligatoria con posti limitati (info tel. 0543.917912).

o. b.