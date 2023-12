Giglio d’argento alla storica prof Chiara Bellini

È stato assegnato a Chiara Bellini il ‘Giglio d’argento’, civica benemerenza istituita nel 2009 per ringraziare i cittadini che si dedicano ad attività di volontariato in ambito sociale e culturale. Un’iniziativa da sempre sostenuta da VolontaRomagna. "È l’occasione per riconoscere il valore del volontariato nella nostra comunità – dice il sindaco Valbonesi –. Chiara Bellini incarna questo spirito. Dopo la sua carriera da insegnante ha messo a disposizione degli altri la competenza, la disponibilità e l’umanità che le sono proprie. Lo ha fatto insegnando l’italiano a chi è arrivato nel nostro paese fuggendo da realtà difficili. Grazie a Chiara e alle associazioni che hanno proposto il suo nome". Come ha poi precisato l’assessora alla cultura Isabel Guidi, "Chiara, da tempo, insegna italiano sia ai richiedenti asilo, sia alle donne presso la sede Auser di Santa Sofia: i suoi studenti imparano a ccomunicare per vivere quotidianamente, fare la spesa e recarsi dal medico. Chiara dona un pezzo di sé ai suoi studenti, e questo fa la differenza".

o.b.