‘Gilet Gialli ambientali’ in azione. Aree verdi della Cava da ripulire

Di nuovo in azione i ‘Gilet Gialli ambientali’: stavolta l’obiettivo dei volontari è quello di ripulire le piccole aree verdi interne ai palazzi della Cava dai detriti che si sono formati durante il periodo post alluvione. Il nuovo progetto dei Gilet Gialli è scattato giovedì scorso e si propone quindi, come spiega in una nota Maurizio Naldi, esponente del Comitato Territoriale dei Quartieri n. 2 e volontario dello stesso gruppo, "il recupero e la riqualificazione delle piccole aree verdi comunali situate all’interno del quartiere Cava, zona colpita dall’alluvione del 16 maggio. Sono piccole aree verdi interne di circa 200 o 300 metri quadrati, che nel periodo dell’alluvione sono state oggetto di stoccaggio degli ingombranti e materiale vario, in particolare proveniente dai garage. Dopo lo smaltimento è rimasto nel terreno e nel fango, ancora presente su alcuni punti, diverso materiale".

La prima area verde su cui si sono concentrati i lavori dei volontari è stata quella situata fra via Gabicce e via Sillaro, zona centrale del quartiere Cava, dove è stato trovato molto materiale: "Tanto vetro in piccoli pezzi – spiega Naldi –, piastrelle rotte taglienti, viti, materiale elettrico, tazze, punte di ferro, resti di intonaco, materiale da ferramenta e altro. Abbiamo liberato l’area verde da tutti questi oggetti pericolosi per l’incolumità dei fruitori, minori in primis e adulti. Rimangono i cestini comunali da sistemare, perché hanno subìto danni, e ancora qualche rifinitura di controllo nel terreno che sarà fatta. Poi proseguiremo in altre aree vicine simili per caratteristiche, anche per dare un segnale di rispetto ambientale del territorio".

Infine, spiega il volontario, "le aree verdi in mezzo a tanto cemento svolgono un’azione mitigante climatica, sono zona di giochi per bambini e punto di incontro per adulti presso le panchine, quindi il loro ripristino funzionale per noi volontari è fondamentale".