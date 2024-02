Ginger e Fred rivivono sul palco del Diego Fabbri

Domenica scorsa ho assistito, al teatro Diego Fabbri, allo spettacolo ’Ginger & Fred’ di Federico Fellini, Tonino Guerra e Tullio Pinelli, adattato e diretto da Monica Guerritore. I protagonisti sono Amelia Bonetti e Pippo Botticella (in arte Ginger e Fred), due ballerini attempati di tip tap interpretati da Monica Guerritore e Massimiliano Vado. Ginger e Fred non fanno più spettacoli da molto tempo ormai.

I due, che negli anni ’40 erano stati una delle coppie più prolifiche, vengono invitati in una nota trasmissione televisiva chiamata ’Ed ecco a voi’. Ginger e Fred vengono rappresentati come attori marginali che riscoprono l’amore che li aveva legati anni prima. C’è un unico atto e lo spettacolo si apre con una voce narrante esterna che spiega il prologo della storia.

Nella prima parte si assiste all’arrivo degli ospiti della puntata e in seguito al dietro le quinte della trasmissione. Nella seconda parte, si assiste alla performance dei vari ospiti (tra cui quello di Ginger e Fred) e al finale dello spettacolo. La scenografia è efficace e grandiosa e durante la seconda parte, il pubblico viene coinvolto attraverso la figura di un tecnico televisivo e di un presentatore che incitano il pubblico stesso ad applaudire e a ridere a ’comando’.

Vengono trattati diversi temi tra cui: problemi economici e la violenza sulle donne. Da grande fan di Fred Astaire e di Ginger Rogers ho apprezzato molto l’inclusione della canzone ’Cheek to cheek’ cantata dal ’vero’ Fred in ’Top hat’ del 1935. Credo che sia inevitabile e necessario guardare il film di Fellini prima di vedere lo spettacolo, così da notare differenze e analogie con la pellicola del 1986 con Marcello Mastroianni e Giulietta Masina, e per comprendere meglio il finale audace della Guerritore. Consiglio quindi la visione di questo spettacolo che definirei unico nel suo genere.

Elisa Samorì 5ªCL

Liceo linguistico Morgagni