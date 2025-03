Giochi di fiuto per cani, gara nazionale. Domenica l’evento al parco fluviale

A Castrocaro torna a disputarsi una gara nazionale di detection games, i giochi di fiuto per cani. Domenica il centro cinofilo del parco fluviale ospiterà una prova valida per il campionato tricolore e per quello regionale di Emilia – Romagna e Marche. I giochi, nati grazie a Opes Italia Cinofilia, sono ideati per consentire al cane di esercitare, anche in ambito sportivo, le naturali capacità di investigatore.

Se il cane ha l’opportunità di aumentare la concentrazione, migliorare la capacità di focalizzarsi su un obiettivo, acquisire consapevolezza delle proprie competenze, abbattere i livelli di stress, l’uomo affina la conoscenza e la comunicazione con il proprio compagno di vita. I detection games sono un’attività dinamica e divertente, adatta a ogni tipo di cane, a prescindere da taglia, razza ed età.

In via Vallicelli 6, che già nei mesi scorsi aveva ospitato una gara nazionale, a valutare le prestazioni sarà il giudice Elena Martelli. In gara le categorie t.r.e., giovani, esordienti, grado 1, 2 e 3. Per il grado 1 i cani dovranno individuare l’essenza di ginepro, per il grado 2 quella di finocchio e per il tre l’anice.