Giochi dimenticati: domani l’evento

È in programma domani nel giardino pubblico Cosimo I de’ Medici di Terra del Sole la prima giornata dei giochi dimenticati. Protagonisti i ragazzi del plesso castrocarese dell’istituto comprensivo Valle del Montone: dalle 9 alle 12 saranno i bambini della scuola primaria Silvio Serri Pini a cimentarsi nei giochi di un tempo mentre dalle 15 alle 18 toccherà ai ragazzi della secondaria Dante Alighieri. Un’iniziativa all’insegna del divertimento e della riscoperta degli strumenti ludici di una volta, l’occasione di condividere qualche ora in allegria mettendo in pausa telefonini, tablet e dispositivi elettronici.