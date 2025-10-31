Giochi e fitness nel verde: "Nuovi luoghi di socialità"

Nuovi giochi e attrezzature per il fitness sono in arrivo in due aree verdi della città: i giardini Santa Chiara (nei pressi dell’omonima rotonda) e piazzetta Berlinguer al Ronco (dietro viale Roma, all’altezza del bar Arcobaleno). Il progetto, redatto dal servizio Infrastrutture e Verde Pubblico del Comune, con il coinvolgimento dei comitati di quartiere del centro storico e del Ronco, si pone come obiettivo quello di migliorare qualitativamente la dotazione dei due parchi pubblici, favorendo anche le occasioni di incontro e socializzazione tra famiglie, giovani e residenti.

"Il progetto – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – si propone di creare nuovi spazi dedicati all’aggregazione, al relax e all’attività fisica sia delle persone più grandi che dei più piccoli, in luoghi con un’identità poco sviluppata o ancora da definire. Presso il giardino Santa Chiara, dove non è presente alcun tipo di gioco per bambini o attrezzo per il fitness all’aria aperta, realizzeremo una nuova area ludica e un circuito per l’allenamento outdoor, entrambi dotati di pavimentazione antitrauma". In piazza Berlinguer, invece, sarà implementata l’area giochi con nuove strutture più moderne e inclusive e inoltre sarà realizzata una nuova area fitness. Saranno, inoltre, messe a dimora nuove alberature. Nel giardino della scuola materna Gobetti, inoltre, sarà realizzata una zona d’ombra grazie al posizionamento di una copertura parasole sostenuta da quattro pali in legno là dove sono stati abbattuti alcuni alberi secchi. "In tutti e tre i casi – aggiunge Petetta – il raggiungimento e l’approvazione delle proposte è avvenuto dopo un confronto con i comitati di quartiere e i residenti".

Per il giardino Santa Chiara in particolare, "c’è stato un dialogo diretto e proficuo con le famiglie della zona, che ci avevano manifestato la volontà di arricchire questa piccola area verde a ridosso del centro storico con giochi per bambini e zona fitness – concludono Petetta e l’assessore Luca Bartolini – per renderla frequentata e viva ogni giorno. L’area infatti, che è spoglia, è oggi fortemente a rischio degrado e insicurezza. L’approvazione di questa delibera è la riprova che il principale interlocutore di questa Amministrazione sono i cittadini con i loro bisogni".