Giochi e fumetti, l’attesa è finita. Ecco in Fiera ’Forlì Comics&Games’

È finalmente arrivato il fine settimana che tutti i nerd e gli appassionati stavano aspettando: oggi e domani, alla Fiera di Forlì, torna Forlì Comics&Games, l’annuale fiera del fumetto romagnola. Giunta ormai alla sua dodicesima edizione, la Fiera promette anche quest’anno di deliziare tutti gli appassionati di fumetti, videogiochi, illustrazioni, figurine e gadget nerd. Creata nel 2011 dal circuito Fiere Del Fumetto, Forlì Comics&Games è diventata un punto di riferimento per l’intrattenimento romagnolo invernale. L’imminente edizione promette di superare tutte le aspettative, con una serie di appuntamenti imperdibili e un folto cast di ospiti.

La lista degli ospiti è lunghissima: Pino Insegno, Luca Ward, Rocco Siffredi, Danilo Bertazzi, Roberto Ceriotti e Carlotta Brambilla. E poi ancora il divulgatore scientifico Adrian Fartade, la cantante delle Winx Elisa Rosselli, il pianista degli Anime Edoardo Brugnoli e tanti altri. Il manifesto ufficiale è stato realizzato dall’artista Disney Francesco Guerrini, che sarà presente in insieme a molti altri, come Fabrizio De Fabritiis, Ludo Thorn, Michela Militano, Giada Valentini Alunni e Chiara Mendicino. Ma gli eventi non si fermano qui. Come ogni anno, infatti, si svolgerà la gara di Cosplay.

Le giudici saranno delle giovani e talentuose cosplayers conosciute in Italia per le loro doti sartoriali, come Beatrix Von Diakonov e Elyna Cosplay. All’interno della Fiera, però, ci saranno anche momenti ’attivi’: nell’Area gaming si possono trovare gratuitamente 100 postazioni videoludiche con pc e console next generation, mentre Rimini Arcade Bros. metterà a disposizione i suoi cabinati arcade anni ‘80. Oltre agli e-sports, però, ci saranno anche aree dedicate alle discipline d’arme: scherma italiana del XV secolo, spade laser e molto altro. E poi anche tavoli per i giochi di società e di carte, come quelli di One Piece, Dragonball e Digimon. Fiere Del Fumetto, che organizza l’evento, ha creato una fanbase di Instagram chiamata ’Uno di Noi’, dove si può condividere tutto quello che succede durante i loro Comics&Games, organizzare raduni e pubblicare foto. Per l’occasione Poste Italiane ha creato anche uno speciale annullo filatelico. Oggi e domani dalle 10.15 alle 17.45, sarà possibile timbrare con l’annullo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso Fiera di Forlì.

Alessandro Mambelli