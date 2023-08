Giochi in legno e rompicapo per più piccoli in piazza Paul Harris

Nuovo appuntamento con ‘Di Giovedì - arte, antichità, aperitivi’ questa sera a Castrocaro Terme. Dalle 20 piazza Paul Harris (affacciata su viale Marconi all’altezza del Gran caffè 900) sarà animata da colorate bancarelle con prodotti dell’artigianato, del brocantage, con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, primizie del territorio e con la vendita - scambio di giocattoli a cura dei giovanissimi.

Dalle 19 alle 23 nell’area dedicata ai più piccoli sarà possibile divertirsi gratuitamente con vari giochi in legno e rompicapo; la riscoperta delle attività ludiche di un tempo nell’era in cui l’elettronica la fa da padrona. L’ingresso è libero.

Nell’occasione i negozi saranno aperti in orario serale mentre bar e ristoranti proporranno aperitivi e menù speciali. ‘Di Giovedì’ proseguirà fino a fine mese, con una data in più rispetto a quelle inizialmente previste: Nelle ultime due serate del 24 e 31 agosto sono in programma lo spettacolo di burattini a cura della Compagnia della Ghironda e il concerto della Pink Orchestra. ‘Di Giovedì’ è organizzato dal consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per informazioni, contattare Ufficio Iat. allo 0543769631 - cell e whatsapp. 350.5193970 o consultare castrocarotermeterradelsole.traveleventidigiovedi.

f.m.