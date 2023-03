Giochi matematici in ricordo della ’prof Giro’

Nella scuola media Palmezzano si è tenuta la premiazione della 3ª edizione dei giochi matematici dedicati a Francesca Girolimetto, conosciuta dai suoi studenti come la ‘prof Giro’, prematuramente scomparsa nel 2019, alla quale e è stata dedicata anche l’aula di scienze. La gara è stata svolta a dicembre e ha visto il coinvolgimento delle classi terze. La professoressa Annalisa Fiorini, dirigente dell’istituto, ha premiato i vincitori, tutti appartenenti alla classe 3C: il primo classificato, Manuel Rusticali ha vinto un computer, il secondo, Luca Bologna si è aggiudicato un tablet e, al terzo posto, Fiamma Resta ha vinto una borsa di studio per partecipare a un campus organizzato a Cagli in collaborazione con una scuola di Urbania (PU). L’evento è stato seguito in modalità videoconferenza anche da Fabrizio e Cesare Ceccarelli, marito e figlio di Francesca.