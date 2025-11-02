Gioiello dell’architettura. A Parigi il 13° riconoscimento a Palazzo Sidera di Cia-Conad

Palazzo Sidera di Forlì è stato premiato a Parigi. La nuova sede della cooperativa Cia-Conad è stata infatti protagonista ai prestigiosi Dna Paris Design Awards 2025, dove è risultata vincitrice assoluta nella categoria ‘Edifici commerciali e uffici’. La cerimonia di consegna si è svolta all’Espace Nyemeyer, celebre sede espositiva della capitale francese. Erano presenti, per ricevere il premio, Filippo Tisselli e Cinzia Mondello di Tissellistudioarchitetti, lo studio che ha firmato il progetto del palazzo, e Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, a cui la cooperativa Cia-Conad è associata.

Palazzo Sidera è stato l’unico progetto italiano tra i premiati e così recita la motivazione: "L’edificio Sidera di Forlì, nuova sede centrale di Cia-Conad, è incentrato sul benessere dei dipendenti. Il suo design, ispirato alla neuroarchitettura, garantisce un ambiente di lavoro che migliora il comfort psicologico e la produttività, con la luce naturale che inonda gli spazi. La qualità dell’aria è meticolosamente controllata e l’isolamento acustico è prioritario: l’edificio Sidera è un organismo vivo e creativo che sfida la rigida logica dell’ortogonalità. Immerso nel verde, è un faro di innovazione e responsabilità ambientale, alimentato da un impianto fotovoltaico, che incarna la filosofia lungimirante della cooperativa".

"Siamo molto lieti – dichiara l’amministratore delegato Luca Panzavolta – che la nostra nuova sede sia stata insignita del prestigioso premio. Palazzo Sidera non è soltanto un luogo di lavoro: grazie a spazi moderni e funzionali, pensati per favorire benessere e creatività, è il simbolo del nostro impegno verso innovazione, sostenibilità e territorio. Cuore pulsante del sistema cooperativo nato 65 anni fa, la sede è stata inaugurata quasi due anni fa e rappresenta un traguardo che riflette la nostra crescita, ma anche un punto di partenza per le sfide future".

I Dna Paris Design Awards sono un premio internazionale di architettura e design che ogni anno valorizza progetti di eccellenza provenienti da tutto il mondo, con la giuria internazionale che ha ricevuto candidature da oltre 70 Paesi. Grazie a questo nuovo importante, Sidera oha raggiunto un totaale di 13 riconoscimenti tra premi e selezioni, fra cui: The Architecture MasterPrize, World-Architects Building of the Week, Archilovers Best Projects, Loop Design Awards, Aiac Hyper Regionalism Award, Premio architettura e cultura urbana - Unicam e International Design Awards.

Gianni Bonali