Giorgetti illustra la Finanziaria agli imprenditori

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è stato in visita nel Forlivese lo scorso sabato: dapprima ha avuto un ampio confronto sulla manovra economica partecipando a un incontro alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dove si è intrattenuto in particolare con il presidente della Fondazione, Maurizio Gardini. All’incontro era presente anche la candidata al consiglio regionale, Simona Buda. "Ho molto apprezzato l’intervento del ministro Giorgetti – afferma – per la lucidità che lo contraddistingue e per il suo approccio tecnico e non ideologico a un problema complesso come una Finanziaria gravata da un debito di 180 miliardi creato dal governo Conte-Pd, con la sciagura del Superbonus che tutti gli italiani pagheranno per anni. La Lega è da sempre attenta al mondo delle piccole imprese, di artigiani, commercianti e operatori turistici".

Sempre accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, il ministro ha poi fatto tappa alla Brn di Forlimpopoli, realtà che ruota attorna alle bici, dalle componenti alla pista dove è possibile girare. Lì ha incontrato numerosi imprenditori a cui ha spiegato i motivi per cui la manovra punta a "sostenere soprattutto i redditi bassi (fino a 40mila euro) per rilanciare i consumi che si sono fermati nonostante il calo dell’inflazione e il taglio del cuneo in vigore dall’inizio dell’anno". Giorgetti ha poi pungolato gli imprenditori che considera "i veri protagonisti della risorsa economica, spesso dei veri eroi". E ha sottolineato: "Senza voi non c’è sviluppo nè crescita. Lo Stato può intervenire ma se non ci sono imprenditori pronti a sfidare il futuro e a intraprendere la strada del cambiamento non esistono prospettive di miglioramento". I fratelli Marco e Gianluca Bernardi, titolari di Brn, si sono detti "onorati della visita del ministro, per l’attenzione concessa alla nostra realtà e a tutti gli imprenditori che abbiamo avuto il piacere di ospitare".