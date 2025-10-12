Giorgina Saffi raccontata ai bambini: "Un libro da colorare per le scuole"

Un libro dedicato a Giorgina Craufurd Saffi, patriota e scrittrice, moglie del triumviro Aurelio Saffi, che aderisce alle idee mazziniane, oltre ad essere stata esponente del femminismo risorgimentale italiano. "Giorgina Saffi, gentildonna di ferro è il titolo della pubblicazione – spiega l’autrice e giornalista Dolores Carnemolla – che racconta ai bambini con semplicità la sua figura, attraverso 20 illustrazioni da colorare e testi brevi. Una donna d’altri tempi, moderna quando non era comune esserlo: moglie e ’madre cittadina’, una protagonista della vita civile, con i suoi valori di libertà, uguaglianza e solidarietà. È un progetto a chilometro zero dedicata a Flavia Bugani, scomparsa nel 2024 e presidente dell’Istituto per la storia del Risorgimento. Il messaggio per i giovani è legato ai valori educativi portati avanti da Giorgina, per costruire una comunità migliore, alla quale ognuno può dare il suo contributo".

Il libro sarà ultimato a novembre e "sarà presentato alla Fabbrica delle Candele – afferma l’assessora comunale all’istruzione Paola Casara –, coinvolgendo le primarie. L’idea è nata parlando con l’autrice e con l’associazione Giorgina Craufurd Saffi. L’album sarà distribuito in biblioteche, centri educativi e scuole dell’infanzia". "Giorgina nasce l’11 ottobre 1827 a Firenze da genitori inglesi – spiega Barbara Asioli, presidente dell’associazione a lei intitolata – e fonda a Forlì la società di Mutuo soccorso femminile, in cui sostiene le famiglie in difficoltà, insegna ai bambini a leggere e scrivere e crea un giardino d’infanzia all’avanguardia per l’epoca. Porteremo la sua storia nelle scuole per fare conoscere meglio una vicenda umana e politica legata in profondità con quella di suo marito Aurelio Saffi".

Cristina Siboni, vicepresidente dell’associazione nata 4 mesi fa, ricorda come "Giorgina conobbe Aurelio fra gli esuli della Repubblica romana nel 1851 e nonostante la contrarietà del padre alla relazione divenne sua moglie nel 1857 ed ebbe 4 figli. Con lui condivise gli ideali mazziniani, collaborando e discutendo di temi culturali, politici e sociali". Rimasta vedova nel 1890, dedicò gli ultimi anni della sua vita a riorganizzare e pubblicare gli scritti del marito, nella casa di San Varano, sede di riunione segrete dei carbonari.

Gianni Bonali