Giorgini "Candidata? Non voglio più parlarne"

"Io mi sono già espressa e sta diventando ridondante: non vorrei più rilasciare dichiarazioni in questo senso". Liquida così Maria Giorgini – neoeletta segretaria confederale della Cgil di Forlì-Cesena – l’ipotesi, che circola da mesi, che sia lei la candidata sindaca per il centro-sinistra nelle prossime elezioni comunali. Un’ipotesi che, peraltro, lei non ha mai confermato in maniera esplicita. E ora intende escludere definitivamente: l’occasione è stata ieri, a margine di un’iniziativa alla quale partecipava. Del resto, come è noto, dopo la recente fusione delle due Camere del lavoro di Forlì e Cesena, è stata eletta segretaria del nuovo organismo provinciale.

Allora, segretaria Giorgini, che coosa farà?

"Il mio impegno adesso è qui, nel portare avanti un compito che ho appena assunto".

Quindi niente politica?

"L’ho detto. C’è molto altro da fare. Il nostro obiettivo, con la fusione, è liberare risorse per essere più vicini alle persone. Stiamo facendo uno sforzo importante per essere ancora più presenti nelle 34 sezioni del territorio e rendere più capillare la nostra organizzazione".

Cosa intende?

"Faccio notare che siamo in controtendenza rispetto ad altri, che hanno abbandonato il territorio collinare e montano. Nelle nostre 34 sedi ci sono i nostri servizi e le categorie, che sono più o meno presenti a seconda delle zone, dei settori. Ad esempio, a Santa Sofia sono molto rappresentate le categorie dell’agro-alimentare".

E sul piano politico?

"Dal punto di vista politico l’obiettivo della Cgil è avere una voce importante nelle grandi tematiche che coinvolgono il territorio. Primo fra tutti l’alluvione. Un tema che non si è risolto, perché, se non arrivano i soldi, i problemi non si risolvono".

Quali sono le vostre proposte?

"Devono essere risarcite le famiglie e le imprese. Il territorio va ricostruito e pensato in maniera diversa. In questo senso abbiamo anche bisogno di risorse umane e i blocchi nelle assunzioni nella pubblica Amministrazione ci danneggiano, perché mancano figure tecniche che garantiscano la progettualità necessaria per rifare ponti, strade. inoltre, dobbiamo unire tutte le forze politiche e istituzionali per definire un piano strategico per il territorio provinciale, come ha fatto Rimini. Un piano che dia un peso specifico al nostro territorio e che tenga insieme i temi della qualità del lavoro, lo sviluppo, l’ambiente, i servizi socio-sanitari, la viabilità".

Paola Mauti