Giorgini, e adesso? Candidatura più lontana Ma la leader Elly Schlein potrebbe convincerla

di Marco Bilancioni

L’aveva detto di recente: Maria Giorgini aveva fatto riferimento a un "impegno" col sindacato. La giornata di mercoledì, alla Fiera di Cesena, ha palesato quello che era nell’aria da mesi: la segretaria della Cgil di via Pelacano assume la guida della confederazione provinciale, in occasione della storica unificazione con Cesena. Nel frattempo, il suo nome era circolato come possibile candidata a sindaco per il centrosinistra alle elezioni amministrative 2024, la donna che dovrebbe assumere sulle proprie spalle la sfida di riconquistare il municipio perduto nel 2019.

Qualcuno l’aveva descritta tentata da questa prospettiva. Se però avesse lavorato esplicitamente con quell’obiettivo – questa è l’impressione – in questi mesi la Cgil si sarebbe organizzata diversamente, magari mettendo al suo posto la numero uno di Cesena, Silla Bucci. Nel Pd, dove il pensiero più urgente è la scelta del nuovo segretario, la nomina della Giorgini è stata vissuta come un momento di stop. Ma anche con la consapevolezza che la partita non è chiusa.

Maria Giorgini ha parlato raramente di un impegno diretto in politica, senza confermare ma con parole che non suonavano mai come definitive. La forza che ha messo al fianco degli alluvionati, nella critica al Comune di Forlì, sono suonate a molti come il preludio di una discesa in campo. Ma anziché lasciare il proprio ruolo, lo ha in un certo senso ‘raddoppiato’: nessuno può mettere in dubbio il suo attaccamento alla sigla per la quale si è impegnata fin da giovanissima e sarebbe strano vederle lasciare l’incarico per la campagna elettorale. Molti, da mercoledì, giurerebbero che non accadrà, che il Pd dovrà rivolgere altrove le sue speranze di riscatto. Eppure non è ancora detta l’ultima parola.

Resta la sensazione di una Giorgini tentata dall’agone politico. E cosa succederebbe se questa parola la dicesse Elly Schlein? La segretaria del Pd conosce la sindacalista da tempi non sospetti, quanto meno dalla campagna elettorale per le regionali del gennaio 2020. In occasione della visita della leader dem prima a Modigliana e poi al circolo di Bussecchio, il nome di Maria Giorgini è arrivato alle sue orecchie come opzione per le amministrative 2024. E avrebbe espresso gradimento. Così come il governatore Stefano Bonaccini, che la stima e oggi è suo ospite alla festa della Cgil in via Ribolle. È scontato che anche il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini sappia del corteggiamento, anche se nessuno conosce la sua opinione in merito. E qualcuno confida che se fossero Schlein e Bonaccini a chiederle di guidare la coalizione (ovvio l’apprezzamento degli attuali candidati alla segreteria, Alessandro Gasperini e Gessica Allegni), magari ad autunno inoltrato, Maria Giorgini potrebbe lanciarsi nella contesa.

L’alternativa? Sulla Giorgini, pur con qualche distinguo dell’area che a suo tempo sosteneva Matteo Renzi, il Pd sarebbe sostanzialmente compatto. Senza di lei, il dossier amministrative diventerebbe rovente sulla scrivania del nuovo segretario, visto che si sono già chiamati fuori Edoardo Russo (presidente di Azione Cattolica) e Graziano Rinaldini (ex presidente Formula Servizi). A quel punto, probabilmente si aprirebbe la strada delle primarie.