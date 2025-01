Giorgio Ghezzi al teatro Novelli con il suo ’Quell’estate del 1980’

‘Quell’estate del 1980’ (Ponte vecchio editore) è l’ultima fatica narrativa di Giorgio M. Ghezzi, che torna a Bertinoro, dove è stato assessore alla cultura e alle politiche educative dal 2016 al 2019, come ospite per l’appuntamento di domenica 2 febbraio al teatro Novelli alle 15.30, con la rassegna ‘I pomeriggi del Bicchiere’.

Esperto di processi di apprendimento e sviluppo degli adulti, ha svolto attività di formazione e consulenza per importanti realtà nazionali e internazionali, e oggi è human resources manager di una grande azienda italiana, ma agli impegni lavorativi ha sempre affiancato la passione per la scrittura di articoli, saggi e opere di narrativa. ‘Quell’estate del 1980’ ci riporta a un periodo caldo (non solo da un punto di vista climatico) e macchiato dal terrorismo. Il protagonista è Benito, che pensa di essere un uomo felice: è un architetto affermato e ama sua moglie Rosa, è un autorevole militante socialista ed è ben voluto dal paese che lo ha accolto nel cuore della Romagna. Ma gli eventi della grande Storia – un aereo si inabissa nel mare di Ustica, una bomba squarcia la stazione di Bologna – e un ospite inatteso cambieranno per sempre la sua vita.

La parte musicale sarà affidata alla Dante Alighieri Jazz Orchestra: otto fiati, basso e batteria, diretti da Alessandro Fariselli. Il piacere dell’assaggio sarà con i sapori del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi e i vini della Tenuta Quattro Gemme. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, per cui è necessaria la prenotazione da effettuarsi solo via mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it dal lunedì al venerdì entro le ore 12.

ma.bo.