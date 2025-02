Giornata contro il bullismo, a Forlimpopoli due incontri a tema

Ricorrerà venerdì prossimo la ’Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo’ a cui aderisce anche il Comune di Forlimpopoli con una serie di iniziative rivolte soprattutto ai più giovani. Il programma prende il via già da oggi con la doppia proiezione, al cinema Verdi, del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ di Margherita Ferri con Claudia Pandolfi (foto) che tratta proprio il tema del bullismo, portando sul grande schermo una tragica storia realmente accaduto: al mattino sarà presentato agli studenti, mentre alle ore 21 sarà proposto a tutta la cittadinanza.

Nella mattinata di venerdì, sempre nella sala del teatro Verdi, andrà in scena una conferenza spettacolo a cura della Compagnia Fabrizio Palma Teatro. L’iniziativa è organizzata dall’istituto d’istruzione superiore e coinvolgerà gli studenti e le studentesse delle prime classi del liceo di scienze umane ‘Carducci’ e dell’istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’.

Fabrizio Palma, attore, autore e regista professionista da venticinque anni si occupa di teatro per i ragazzi ed è autore di molti spettacoli e reading letterari pensati sia per l’infanzia, che per gli adolescenti e gli adulti.

Nel corso di questa particolare conferenza si analizzano, con tono lieve, ma profondo, i comportamenti sia della vittima che del carnefice, ossia il bullo, provando a dare alcuni consigli su come affrontare la difficile situazione e a chi chiedere consiglio quando ci si trova di fronte all’azione di qualcuno che usa violenza.

