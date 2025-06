Giornata Dantesca dalla colonna dell’ospitalità alla pieve di Polenta

La Giornata Dantesca, in programma oggi a partire dalle ore 14.30 e promossa dalla Pro loco di Fratta Terme in collaborazione con l’associazione Amici di Polenta (con il patrocinio del Comune di Bertinoro) vuole rendere omaggio ovviamente a Dante Alighieri con una tornata di ‘conversazioni itineranti’ nei luoghi del territorio legati alla presenza del Sommo Poeta e dei personaggi da lui cantati.

Si comincerà alla Colonna dell’Ospitalità. Dopo gli interventi da parte dell’amministrazione comunale e di Germano Capacci, in rappresentanza della Pro loco Fratta Terme e del Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna, prenderà il via una passeggiata in centro storico lungo l’itinerario ‘Danteinoro’, realizzato dal Comune in occasione del settimo centenario della morte del grande letterato. Ad arricchire il percorso ci saranno le conversazioni con Enrico Bertoni.

Alle 15.30 ci si sposterà al Cipresso di Francesca (in via Collinello), per un dialogo sui temi danteschi. La tappa successiva, intorno alle ore 16, sarà a Polenta, per una visita alla storica Pieve di San Donato. A seguire, la stessa pieve ospiterà il concerto dal titolo ‘Musica e parole’ con Marina Maroncelli (soprano) e Filippo Pantieri (clavicembalo).

L’evento si concluderà alle 17.30 con una degustazione presso il frantoio e agriturismo ’Tenute unite’ (via Polenta 823). La partecipazione alla Giornata Dantesca è gratuita. Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio turismo di Bertinoro (tel. 0543 469213) o a Germano Capacci (347.7058182).

ma. bo.