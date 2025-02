Giornata dei diritti delle donne. Emancipazione e ruolo nella società. Tutti gli eventi per riflettere

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì in collaborazione con il Centro Donna e numerose associazioni e Comuni del territorio, organizza un ricco calendario di eventi, mostre, spettacoli, concerti e manifestazioni per celebrare il ruolo della donna nella società moderna e stimolare un’attenta riflessione sul percorso di emancipazione femminile degli ultimi decenni.

A partire da domenica fino a sabato 12 aprile, sono previsti decine di eventi in tutto il comprensorio. Il calendario, presentato ieri in seno alla commissione pari opportunità presieduta da Cristina Tassinari, prende il via al teatro comunale di Predappio con ‘Mamma ascoltami’. Mercoledì a Ca’ Ossi si terrà la premiazione del concorso letterario ‘L’8 marzo secondo me’, che ha visto il coinvolgimento delle scuole del quartiere. Gran parte delle iniziative si concentrano, naturalmente, sabato 8 marzo.

Nelle sedi Cisl della Romagna verrà celebrato il percorso dell’emancipazione femminile attraverso la testimonianza di 5 sindacaliste. Al Centro Commerciale Punta di Ferro, presso la Farmacia Comunale, si terrà una sfilata di beneficenza di abiti vintage, mentre alla nuova palestra di Castrocaro terme e Terra del Sole si terrà una giornata di Catch’n’serve ball dal titolo ‘Sportivamente rosa’. A Meldola si inaugurerà la mostra ‘L’estro dentro: intrecci meldolesi’ che sarà esposta fino al 16 marzo. Altra mostra, questa volta dell’artista Liliana Santandrea, sarà allestita all’Oratorio San Sebastiano. Alle 18 al Palazzo Albicini il concerto ‘L’arpeggione’ di F. Schubert vedrà esibirsi al violoncello Giada Moretti, accompagnata al pianoforte da Pierluigi Di Tella. Nella Sala San Luigi alle 19,30 verrà proiettato il film ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek.

Domenica 9 al teatro Novelli di Bertinoro l’appuntamento dei ‘Pomeriggi del bicchiere’ sarà dedicato alla presentazione del libro ‘Donne che non muoiono’. La graphic novel ‘Medicina, politica, emancipazione: Anna Kuliscioff e noi’ verrà presentata a Meldola lunedì 10 marzo. Si resta a Meldola per l’appuntamento di venerdì 14 con una serata di musica e poesia. In contemporanea alla parrocchia di San Giovanni Evangelista a Forlì le operatrici del Centro Donna interverranno per ‘Di chi è questa scarpetta rossa? Nessuna si salva da sola’. Mentre al teatro parrocchiale di San Martino in Strada andrà in scena la piece ‘La sala d’attesa’ di Stefania de Ruvo: lo spettacolo verrà replicato il 4 aprile al Teatro Don Bosco a Forlì.

Il Castello del Governatore di Terra del Sole ospiterà, domenica 16, l’evento ‘Sguardi&Poesia’. Martedì 18, Roberta Ravaioli presenterà il suo libro ‘La storia della mia famiglia dal 1930 al 1954’ al Centro Sociale Primavera a Ca’ Ossi. Presso il Cinema Saffi, mercoledì 19, verrà proiettato il docufilm ‘Simone Veil. La donna del secolo’ del regista Olivier Dahan. Sulle orme delle ribelli della Ripa verrà organizzata la passeggiata storica di domenica 23 con partenza dalla Piazzetta delle Operaie a Forlì.

Lunedì 24 il Centro Sociale Primavera promuove la mostra ‘Mé a sò Caterina Sforza, Cuntessa ad Furlé in dal dijalet’. Gli eventi di marzo si chiudono il 25 con la visita alla Basilica di San Pellegrino Laziosi in Piazza Morgagni a Forlì. Il 4 aprile la graphic novel ‘Dalla parte delle donne e delle bambine. Elena Gianini Belotti e noi’ verrà presentata prima alla Sala Icaro del Liceo Morgagni alle 10 e poi alle 17 al Centro Per la Pace di via Andrelini. Si chiude al salone comunale di Castrocaro Terme il 12 aprile con il convegno ‘Donne: femminismo, stereotipi, educazione’. Matteo Bondi