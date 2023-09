Giornata del Creato: domani preghiera nelle parrocchie

Anche la diocesi di Forlì-Bertinoro in questi giorni aderisce con alcune iniziative al ’Tempo del Creato’, che ha come tema ’Che scorrano la giustizia e la pace’ e si svolge dall’1 settembre al 4 ottobre, festa liturgica di San Francesco d’Assisi,

in occasione della quale sarà pubblicata la seconda parte dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’. Domani sarà celebrata la Giornata del Creato

in tutte le parrocchie della diocesi dove si pregherà, come ha indicato il Papa nel suo messaggio, per ascoltare "l’appello a stare a fianco delle vittime dell’ingiustizia ambientale e climatica, e a porre

fine a questa insensata guerra al creato".